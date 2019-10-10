ذكر مسؤولون مكسيكيون، أمس الأربعاء أن مزارعين غاضبين اقتحموا بلدية لاس مارجاريتاس في جنوب البلاد واعتقلوا رئيسها وقاموا بجره إلى المدينة خلف شاحنة صغيرة للتعبير عن احتجاجهم ومطالبتهم بمزيد من موارد الدولة.

ووقع الحادث أمس الأول الثلاثاء عندما اقتحم عشرات من أفراد مجموعة السكان الأصليين توخولابال وهم يحملون هراوات، مكتب رئيس بلدية لاس مارجريتاس في ولاية تشياباس.

وذكر شهود عيان للمحققين انهم قيدوا رئيس البلدية خورخي لويس اسكاندي وقاموا بدفعه إلى خارج المبنى وبربطه بالجزء الخلفي لسيارة بيك-آب، وبعد ذلك قاموا بجره عشرات الأمتار في الشارع قبل أن تتدخل الشرطة وموظفون نجحوا في تحرير رئيس البلدية الذي لم يصب بجروح خطيرة.

واتهم رئيس البلدية مهاجميه بمحاولة خطفه للحصول على أموال، وقال لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، إن "نحو خمسين أو ستين شخصا وصلوا على متن ثلاث شاحنات صغيرة حاملين هراوات في مسعى لخطف مسؤولي المدينة من أجل ابتزازنا للحصول على ما ارادوه دائما وهو المال"، مضيفا: "قاموا بحملي وتقييد قدمي وسحبي من مكتبي إلى الشارع".

وأوضح المدعي العام للدولة خورخي لويس لافين أن المهاجمين يطالبون بالمزيد من الموارد الحكومية بما في ذلك تحويل أموال مباشرة لهم لبلدتهم سانتا ريتا إل اينفرنادورا.

وأدرج الرئيس المكسيكي اليساري اندريس مانويل لوبيز اوبرادور سياسة جديدة تقضي بتقديم مساعدة حكومية تتمثل بدفعات نقدية للمستفيدين منها، في إطار مكافحة الفساد عبر تجنب مرور الأموال عبر وسطاء بيروقراطيين. وأوقف أحد عشر شخصا وأصيب عشرة آخرون بجروح في الحادثة.

وأرسلت ولاية تشياباس شرطتها للمساعدة في إعادة إحلال النظام في لاس مارجريتاس المدينة التي تضم عشرين ألف نسمة وتقع بالقرب من حدود المكسيك مع جواتيمالا. وهذه ليست المرة الاولي التي ينظم فيها مزارعون من البلدة نفسها احتجاجا عنيفا. فقبل أربعة أشهر قاموا بتخريب البلدية مطالبين اسكاندي بالوفاء بوعود قطعها خلال حملته الانتخابية في 2018.