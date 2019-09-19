قال أيمن سمير خبير العلاقات الدولية، إنَّ وضع خطة عدم الهجرة غير الشرعية من أهم الوعود الانتخابية الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفًا ذلك بأكثر الوعود الانتخابية الجدلية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف الخبير، خلال تصريحات لشاشة "اكسترا نيوز"، أن زيارة الرئيس الأمريكي للجدار الحدودي مع دولة المكسيك وتأكيد أنه ينجح في منع المهاجرين من الوصول إلى بلاده تعتبر رسالة موجهة بشكل أساسي إلى القاعدة الانتخابية له، حيث ستُجرى الانتخابات المقبلة في شهر نوفمبر من العام المقبل ولذلك يريد تقديم نفسه للناخبين على أنه الرئيس الذي أوفى وعوده.

وتابع: "الكثيرون سخروا من ترامب وقالوا إن هذا الجدار وهمي موجود في عقل الرئيس الأمريكي فقط لكنه استطاع تحويل هذه الفكرة إلى حقيقة، وفي 2018 جرى الإعلان عن تراجع المهاجرين من المكسيك إلى الولايات المتحدة بنحو 80%".