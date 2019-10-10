تفقد عبدالعزيز عطية حسانين، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم، مدرسة حمدي العبد للتعليم الأساسي الدامجة (محمود عبيد سابقا).

وذلك بناء على تداول حدوث واقعة تعدي من ولي أمر طالب على أحد المعلمين وأخصائية اجتماعية بالمدرسة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وتوجه وكيل الوزارة إلى المدرسة مكان الواقعة يرافقه عاطف عبد المنعم مدير إدارة التعليم الإعدادى بالمديرية ومحمد منيع مدير ادارة الأمن بإدارة العريش التعليمية .

وحضر ولي أمر الطالب المعتد واعتذر لإدارة المدرسة والعاملين بها عن ما صدر منه بالأمس وتم أخذ الإجراءات اللازمة للموقف.

ناشد وكيل الوزارة لأولياء الأمور بالتأنى والتدبر أثناء متابعتهم لأبنائهم في المدارس ولابد من الإدراك التام لجميع الأمور الخاصة والمتعلقة بالعملية التعليمية.

وأوضح حسانين أن هناك قوانين يجب على الجميع احترامها والعمل بها ولا يصح أن يتعدى ولي أمر طالب وطالبة على أي معلم أو مدير مدرسة، وأيضا لابد وأن يعلم ولي الأمر أن المؤسسة التعليمية بكامل قوتها تعمل لصالح وخدمة الطالب.

وأكد وكيل الوزارة على أنه لابد من توافر الاحترام المتبادل بين المعلم والطالب والتربية قبل التعليم، وأن عملية الصلح والاعتذار هي الخير للطالب والمدرسة وللعملية التعليمية.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى بن ولى اعتدى على مدرس، مما أثار هذا حفيظة مسؤلى الإدارات التعليمية ووكيل الوزارة الذى التقى ولى الأمر والمدرس وانهى المشكلة وقرب وجهات النظر بعد اعتذار ولي الأمر عما بدر منه.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي واقعة اعتداء ولي على مدرس، مما آثار حفيظة مسؤلي الإدارات التعليمية، ووكيل الوزارة الذي التقى ولي الأمر والمدرس وأنهى المشكلةـ وقرب وجهات النظر بعد اعتذار ولي الأمر عما بدر منه.