قالت مصادر مسؤولة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ أكثر من 40 ألف تقدموا منذ فتح باب التقدم في مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين ظهر أمس الأربعاء وحتى الآن، وجار استقبال بيانات الراغبين في المسابقة.

وكانت وزارة التربية والتعليم أطلقت مسابقة للتعاقد مع 120 ألف معلم عبر بوابة توظيف الوزارة في جميع التخصصات.

وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أطلقت خدمة الرد على واتس آب للراغبين في الاشتراك بمسابقة الـ120 ألف معلم، للرد على أي استفسارات خاصة بطريقة التقديم ومحاولة حل أي مشكلات طارئة.

وحددت وزارة التعليم رقم 01211733363 لخدمة العملاء، تم إطلاقه صباح اليوم، على أن تكون مواعيد عمله الرسمية من الأحد وحتى الخميس على مدار اليوم.