قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، إن الوزارة أطلقت أكبر بوابة عربية لتوظيف المؤهلين من المعلمين بالمدارس الحكومية، كما أن البوابة ليست قاصرة على المعلمين فقط بل لجميع العاملين في الوزارة، موضحًا أن البوابة توفر آليات التوظيف وتستهدف تسجيل بيانات أي شخص مؤهل، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة"، مع الإعلامية جيهان لبيب، على شاشة "المحور".

وأضاف عمر: "نطبق العديد من الإجراءات ونختار الأفضل لتوظيفه في مدارسنا، المدارس تحتاج إلى 120 ألف معلم حاليًا، وسيتم فحص أوراق المتقدمين في مسابقة العقود المؤقتة، ومراجعة صحة الأوراق لبدء العمل في المدارس، وإذا كانت بيانات الشخص المتقدم والشروط صحيحة 100% يتم قبول المعلم في حدود من 10 إلى 15 يومًا، نختار الأفيد والأصلح".

وأشار نائب وزير التربية والتعليم، إلى أن البوابة ليست مفتوحة لمدة محددة، ولكن مفتوحة طوال الوقت، وأن توظيف المعلمين أصبح على مدار العام، وليس مرتبطا بموسم بداية العام الدراسي أو منتصف العام، وهناك فرصة في وزارة التربية والتعليم لاستيعاب جميع المتقدمين، حيث إن هناك إنجازات كبيرة في المنشآت التعليمية، وأنهم بحاجة إلى معلمين بشكل كبير جدًا بسبب المدارس الجديدة التي تفتتح، والخروج على المعاش.

وتابع: "سيتم فتح البوابة الشهر المقبل لتسجيل طلاب المرحلة النهائية من كليات الآداب والعلوم وغيرها لإتاحة الفرصة لهم لمعرفة الوظائف المطلوبة في سوق العمل والاستعداد والتأهل لها".