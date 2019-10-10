قد تحتاج إلى تدوين بعض المعلومات عن حالتك المرضية حتى لا تنسي

تحتفي منظمة الأمم المتحدة باليوم العالمي للصحة النفسية، الذي يوافق 10 أكتوبر من كل عام، وتهدف إلى التوعية بقضايا الصحة النفسية، والتأكيد على أنّها أمراض لا تختلف عن العضوية في شيء، سوي أنّها أكثر إيلاما وقد تدفع المرضى إلى الانتحار، إذ يعتبر البعض المرض النفسي "وصمة عار" رغم أنّه كأي مرض آخر يمكن السيطرة عليه من خلال الأدوية والجلسات العلاجية.

وترصد "الوطن" كيفية فتح ملف في مستشفيات الصحة النفسية في خطوات بسيطة، توضحها الدكتورة مي رمزى استشاري طب النفسي للأطفال بمستشفى المعمورة بالإسكندرية.

خطوات فتح ملف في مستشفيات الصحة النفسية

عند التوجه لفتح ملف في أحد مستشفيات الصحة النفسية ستحتاج إلى صورة بطاقة، وإذا كنت مريض نفسي سابق فقد تحتاج إلى الروشتة وأسماء الأدوية التي وصفت لك، كما أنّك ستكون بحاجة لتدوين بعض الأعراض أو الأسئلة التي قد تحتاج إلى إجابات عليها.

1- يتجه المريض إلى العيادة الخارجية التابعة للمستشفى الصحة النفسية في مواعيد العمل الرسمية، التي تبدأ من 8 ص وحتى 3 عصرًا، للحصول على تذكرة قيمتها "جنيه واحد فقط".

2- يبادر الموظف بالسؤال عن هل هذه الزيارة الأولى أم متابعة، إذا كانت المرة الأولى سيطلب منك صورة البطاقة مع استيفاء بعض البيانات مثل الاسم بالكامل، رقم الهاتف المحمول، ورقم أقرب شخص إليك يمكن التواصل معه إذا دعت الحاجة، إضافة إلى السن والحالة الاجتماعية.

3- سيطلب منك الموظف الدخول إلى منطقة الاستراحة والانتظار حتى سماع اسمك.

4- ينادي أحد أفراد التمريض على اسمك للدخول إلى الأخصائي الاجتماعي للتحدث أولا.

5- يكون أمام الموظف ملف وأوراق روتينية يجب استيفائها، ثم يوجه أسئلة متخصصة عن المشكلة التي يعاني منها المريض، وتأثيرها على الشخص ذاته وعلى المحيطين.

6- يوجه المتخصص أسئلة أخرى عن التاريخ العائلي المرضي، مثل: هل هناك أشخاص في عائلتك يعانون من أمراض نفسية مثل الأب أو الأم أو الإخوة أو الأعمام، إلخ، هل كنت تشكو من أمراض نفسية سابقة؟، وهل تتعاطي أدوية قد تسبب مشاكل نفسية مثل الاكتئاب؟.

7- بعد الانتهاء من الأسئلة، سيكون الأخصائي الاجتماعي قادر على تحديد القسم المناسب لحالتك، سيطلب منك للمرة الثانية الخروج وانتظار دورك للتحدث مع الطبيب.

8- الخطوة الأخيرة ستكون دخولك إلى الطبيب لفحص حالتك بدقة، وتحديد نوع العلاج والوقت المناسب للمتابعة، وقبل الانتهاء من الجلسة يعطي الطبيب المريض "كارت متابعة" لتدوين مواعيد الزيارات وأهم المعلومات عن المريض، ورقم الملف الخاص به، حتى يسهل عملية العرض على الطبيب.