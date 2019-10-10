تستقبل أسرة المخرج شوقي الماجري، الذي توفي صباح اليوم بالقاهرة، عزاؤه بعد غد السبت الموافق 12 أكتوبر بدمشق.

وتوفي المخرج التونسي الكبير شوقي الماجري، الذي عرفه الجمهور المصري بعد إخراجه مسلسل "أسمهان"، بطولة الفنانة السورية سولاف فواخرجي، وذلك حسبما أعلن مجموعة من الصحفيين التوانسة.

والراحل من مواليد 1 نوفمبر 1961، وأخرج العديد من الأعمال التلفيزيونية والسينمائية السورية والعربية والعالمية، وكان يُقيم في سوريا.

وقدم الماجري، الذي ولد عام 1961 في تونس، أعمالا في دول عربية مختلفة، مثل مصر وسوريا والأردن، ولاقى العديد منها نجاحا باهرا، كما أخرج عددًا من المسلسلات الكبيرة، والتي من أبرزها "حلاوة روح"، و"أسمهان"، و"هدوء نسبي"، و"سقوط حر"، و"مملكة النمل"، و"أبناء الرشيد".