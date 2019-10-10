استدعت إيطاليا، السفير التركي لديها، أثر العدوان التركي، على شمال سوريا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" في نبأ عاجل، مساء اليوم.

وكانت باريس استدعت سفيرها في أنقرة لنفس السبب، وتشن تركيا منذ أمس الأربعاء عدوانا عسكريا على سوريا ضد القوات الكردية المتحالفة مع الغربيين في التصدي لتنظيم "داعش" الإرهابي.

فيما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، تركيا الى "أن تنهي في أسرع وقت" عدوانها في سوريا، منبها اياها لخطر مساعدة تنظيم "داعش" الإرهابي في إعادة بناء خلافته".

وقال: "أدين بأكبر قدر من الحزم الهجوم العسكري الأحادي الجانب في سوريا وادعو تركيا لإنهائه في أسرع وقت"، مضيفا في مؤتمر صحفي في ليون "وسط شرق" أن "خطر مساعدة داعش في إعادة بناء خلافته هو مسؤولية تتحملها تركيا".

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب المتهم بالتخلي عن حلفائه الاكراد، سهل في وقت سابق هذا الأسبوع العدووان التركي، عبر إعلانه سحب القوات الأمريكية المنتشرة في سوريا قرب الحدود التركية، وأثار العدوان التركي استياءً دوليا في ظل خشية عدة دول من عودة "داعش"، ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا الخميس لبحث القضية.