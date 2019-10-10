أدان النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الغزو التركي للأراضي السورية وقال إن ذلك يأتي في إطار رغبة تركيا في حماية الجماعات الإرهابية لإعادة سيطرتها على شرق وشمال سوريا.

كما ربط هذا العدوان برغبة الدولة العثمانية في التوسع في الدول العربية وإخضاعها للهيمنة التركية في إطار أحلامها لإعادة الإمبراطورية العثمانية.

وناشد سالم العرب تقديم كافة أشكال الدعم لصد العدوان على سوريا حفاظا على الجسد العربي .

كما طالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها في رفض الغزو التركي باعتباره اعتداء على سيادة سوريا وانتهاك للقانون الدولي.