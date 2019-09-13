عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الموجود أعضاؤها حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، اجتماعها السابع، اليوم، بمسئولي مكتب الإدارة والموازنة، التابع للحكومة، ومكتب الموازنة التابع للكونجرس الأمريكي.

وتناول اللقاء، المنهج الذي تتبعه السلطة التنفيذية في وضع الموازنة وتنفيذها، والرقابة على أداء الجهة ورأس المال البشري، والمشتريات الفيدرالية والإدارة المالية وتكنولوجيا المعلومات، والسياسة التنظيمية، بما في ذلك تنسيق جميع اللوائح الفيدرالية الأساسية، ومراجعتها من قبل الهيئات التنفيذية، والتوافق والتنسيق التشريعي.

الاجتماع السابع للجنة، ناقش أيضا، كيفية مراقبة وتقييم الموازنة الفيدرالية الأمريكية، وكيفية متابعة النتائج من قبل السلطة التنفيذية للحكومة الأمريكية، والنجاحات التي حققتها، والتحديات التي واجهتها الحكومة الأمريكية في جميع جوانب إعداد الموازنة المُستندة إلى النتائج، والخبرة في سن التشريعات والاختصاصات، والإجراءات الوقائية، وشروط المساعدة، وغيرها من اللوائح التي تؤثر على الحكومات الفرعية (الحكومات المحلية).

يأتى ذلك في إطار الزيارة التي تقوم بها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وممثلين عن وزارتي المالية والتخطيط، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ينظمها مشروع الإصلاح الاقتصادي والاستقرار.

ويرأس الوفد المصري الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، ويُشارك فيه، وكيلا اللجنة، النائبان "مصطفى سالم وياسر عمر"، والنائب عصام الفقي أمين سر اللجنة، وكل من النواب "إبراهيم نظير ومحمد الجبالي ومحمد الشهاوي وميرفت ألكسان وسيلفيا نبيل"، أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.