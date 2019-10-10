قرر مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، فتح باب الترشح لانتخابات التجديد الكلي للنادي، على أن تجرى الانتخابات 20 ديسمبر المقبل.

وقال المستشار رضا السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إنه سيتم فتح باب الترشح اعتبارا من 21 أكتوبر الجاري وحتى 27 أكتوبر من الساعة العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساءا عدا يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرا وحتى السادسة مساءا.

وأضاف أن الانتخابات ستجرى على جميع مقاعد مجلس الإدارة البالغ عددها 17 مقعدا، وتشمل مقعد الرئيس ومقعد عن المتقاعدين و5 مقاعد للمستشارين و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيا و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.