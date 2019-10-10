شنت الأجهزة المحلية حملات مكثفة للقضاء على مخالفات البناء والإشغالات فى عدد من المدن والقرى، ، حيث أمر محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب بهدم برج مخالف بمنطقة «القومية» فى مدينة الزقازيق، فيما قام مجلس مدينة مرسى مطروح بإزالة إشغالات خاصة بمطعم ومقهى فى شارع «إسكندرية» أكبر الشوارع التجارية بالمدينة.

محافظ الشرقية يأمر بهدم برج مخالف بالزقازيق

وأثناء تفقد أعمال التطوير بمدخل مدينة الزقازيق من جهة طريق «الرملية - السلام»، بعد الانتهاء من إزالة المخالفات على جانبَى الطريق، تمهيداً لتوسعة عرضه إلى 16 متراً، لاحظ المحافظ وجود أحد الأبراج المخالفة بشارع «الغشام»، فأمر بسرعة إزالة المبنى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه صاحب العقار، كما تلاحظ وجود كمية من «الأسمنت» مشوّنة بقطعة أرض فضاء، فأصدر المحافظ تعليماته إلى رئيس مجلس مركز ومدينة الزقازيق بإخلاء الأرض والتنبيه على صاحبها بعدم السماح لأحد بالتعدى عليها. وأوضح المحافظ أن أعمال تطوير طريق «الرملية - السلام» التى تبلغ تكلفتها المبدئية 7 ملايين جنيه، تشمل إزالة الأرصفة المخالفة، لبدء أعمال الرصف، لرفع كفاءة الطريق وتوسعته بما يتلاءم مع الحركة المرورية بالمنطقة، حيث يمثل محوراً مرورياً جديداً يساهم فى فك الاختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق، كما يأتى ضمن خطة تطوير وتجميل مداخل المدينة. وتمكن محافظ الشرقية، خلال الجولة، من ضبط سيارة ومركبة «توك توك» يسيران عكس الاتجاه، فأصدر أوامره لرجال المرور بسحب رخصة قائدى المركبتين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشدداً على أن السير عكس الاتجاه جريمة يعاقب عليها القانون.

إزالة إشغالات مطعم ومقهى فى مطروح.. و"المنيا" تتابع "النظافة"

وفى مطروح، شن مجلس مدينة مرسى مطروح، برئاسة اللواء وليد المعداوى، حملة موسعة لإزالة الإشغالات على جانبَى شارع «إسكندرية»، بعد تعدد الشكاوى المواطنين لتضررهم من تزايد الإشغالات التى تعيق حركة السير فى الشارع التجارى، وأمام مداخل العمارات السكنية، أسفرت عن إزالة إشغالات خاصة بمطعم ومقهى بجوار مبنى التأمين الصحى.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا جهودها فى إزالة الإنشاءات المخالفة والإشغالات بمختلف شوارع المدينة، ومتابعة حالة النظافة بالشوارع الرئيسية بالمركز والقرى التابعة لها، وذلك خلال حملة مكبرة نظمتها الوحدة المحلية، بالتعاون مع الجهات المعنية.