أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الانتهاء من فحص 80 ألفاً و379 ملف طب أسرة "عائلياً" و"فردياً"، وذلك من خلال 117 وحدة طب أسرة بمحافظات الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء، وذلك منذ بداية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل في تلك المحافظات والتي بدأت في الأول من شهر أكتوبر الجاري وحتى مساء أمس.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان لها، أن ملفات طب الأسرة التي تم فتحها بالمحافظات الخمس شملت 16 ألفاً و505 ملفات عائلية و63 ألفاً و874 ملفاً فردياً، لافتة إلى أنه تم فتح 6 آلاف و121 ملفاً عائلياً وفردياً بمحافظة السويس، و31 ألفاً و27 ملفاً عائلياً وفردياً بمحافظة الإسماعيلية، و18 ألفاً و55 ملفاً عائلياً وفردياً بمحافظة الأقصر، و3 آلاف و70 ملفاً عائلياً وفردياً بمحافظة جنوب سيناء، إضافةً إلى فتح 22 ألفاً و106 ملفات عائلية وفردية بمحافظة أسوان.

وأضافت أنه يتم فتح الملف الفردي بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببطاقة الرقم القومي، والعائلي من خلال توجه رب العائلة للوحدة أو أقرب مركز ببطاقة الرقم القومي له وللزوجة إضافةً إلى الأرقام القومية للأولاد أو شهادات الميلاد لمن هم دون 18 عاماً، لافتاً إلى أن إجراءات التسجيل بالمنظومة تتم بالمجان بجميع الإدارات الصحية بالمحافظات الخمس ودون التقيد بمقر السكن داخل الإدارة الواحدة، وذلك تيسيراً على المواطنين.

وأكدت أنه يتم تحديد موعد للفحص الطبي الشامل بالمجان عقب تسجيل المواطن بالمنظومة للاطمئنان على صحته وصحة أسرته، ولرفع مستوى وعيه بالخدمة الصحية الجديدة التي سيحصل عليها داخل المنظومة، مشيراً إلى أنه يتم تقديم خدمات طب الأسرة بشكل منتظم في تلك الوحدات من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً.