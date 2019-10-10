وقَّعت وزارة القوى العاملة بروتوكول تعاون مع الشركة الصينية «تيدا مصر» المتخصصة بتنمية المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

وأوضحت، فى بيان، أن البروتوكول وقَّعه حاتم جاد الرب مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس، وواى جيان تشينج العضو المنتدب للشركة الصينية، فى مؤتمر، بهدف توفير العمالة اللازمة المسجلة لديها بقواعد البيانات، والعمالة الماهرة المدربة من أبناء محافظة السويس، وإلحاقهم بالشركات والمصانع بمشروعات الشركة على فرص عمل لائقة وفقاً للشروط والمؤهلات المطلوبة المراد شغلها بهذه الشركات.

وقالت إنه يسرى لمدة عامين ويجدد بموافقة طرفيه، لافتة إلى أنها مستعدة لتسخير مركز التدريب المهنى التابع لها بالسويس لتدريب الشباب على المهن التى تحتاجها الشركة، وذلك تحت إشرافها، شريطة أن يكون التدريب تمهيداً للتعيين المباشر للشباب الذى تم تدريبه.

وأبدت الوزارة ترحيبها باستمرار التعاون بين المديرية والشركة خلال الفترة القادمة، فى عمليتى التدريب والتشغيل، اعتماداً على تنفيذ هذا البروتوكول الذى يعتبر خطوة جيدة فى سبيل التعاون المشترك بين الجانبين، مشددة على أهمية القطاع الخاص فى منظومة الاقتصاد، مشيراً إلى أنه يمثل عصب الاقتصاد وأساساً متيناً من أسس بنائه وتنميته، بجهد وعرق عمال مصر، لإحداث طفرة كُبرى، تُحدث زيادة فى الإنتاج، الأمر الذى يصب فى مصلحة الإنتاج القومى والاقتصاد المصرى ككل.

وأشاد النائب طارق متولى، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، بدعم الوزارة المستمر لعملية الاستثمار فى مصر لما لها من أهمية كبرى فى دعم الاقتصاد، ونشاطه الجاد والدؤوب فى خدمة جميع قضايا العمل والعمال فى مصر، واهتمامه الكبير بتطوير ملف التدريب المهنى