أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم التي تقدموا بشكوى بشأنها، وبلغت 1800 دينار أردني أي ما يوازى 45 ألف جنيه مصري تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة إن وزير القوى العاملة كان قد كلف المكتب بمتابعة مستحقات العمال الذين تقدموا بشكواهم في هذا الشأن، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وتابع المتحدث الرسمي للوزارة مع المستشار العمالي بالأردن أشرف الحرايري ما قام به في سبيل صرف هذه المستحقات حيث أكد أن المكتب قام بالتواصل مع مسؤولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وقد أسفر ذلك عن حل مشكلة العمال "حمادة. ح"، و"بهاء.و" و"حمادة.م.أ" و"حجازي.ح" و" ضد كفلاءهم "خالد أ" و"رحمه.أ" و"محمود.أ" و"ياسر.م" وتم إعطاءهم براءة ذمة وجوازات سفرهم.

كما تم حل مشكلة كل من "رجب.م" ضد الكفيل "هاني.م" وصرف 800 دينار ما يعادل 20 ألف جنيه مصري، وصرف 500 دينار ما يعادل 12 ألفا و500 جنيه راتب تقاعد من تاريخ الوفاة ومصاريف الجنازة من تاريخ الوفاة ديسمبر 2018 لورثة المرحوم "نبيل.أ.ي"، ونفس المبلغ لورثة المرحوم "عاطف.ع.ي" من تاريخ الوفاة يونيو 2018.