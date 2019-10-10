وصل الفنان سمير غانم مسجد الحامدية الشاذلية، لتقديم واجب العزاء في وفاة الفنان طلعت زكريا، حيث تقام مراسم العزاء اليوم.

وحرص الفنان أحمد فهمي على الخروج لاستقبال الفنان سمير غانم بعد التفاف أهالي المنطقة حوله.

وقدم الفنان سمير غانم واجب العزاء للفنانة هنا الزاهد، التي دخلت في نوبة من البكاء معه.

وكان الفنان طلعت زكريا، توفي الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 59 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

وولد الفنان الراحل في 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وفي سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ، ما أدى لدخوله في غيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا، قبل نقله صباح أمس إلى المستشفى لوضعه تحت الرعاية الطبية الخاصة، لتصعد روحه إلى بارئها عصرًا.

وللفنان الراحل العديد من الأعمال السينمائية الناجحة، منها "طباخ الرئيس، أبو علي، سيد العاطفي، حرامية في كي جي تو، حركم يم كريم، مسرحية ليلة زفاف المرحوم، بابا جاب موز" وغيرها.