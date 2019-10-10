وصل الفنان صلاح عبدالله، إلى مسجد الحامدية الشاذلية، لتقديم واجب العزاء في وفاة الفنان طلعت زكريا، حيث تقام مراسم العزاء اليوم. وخرج الفنان أحمد فهمي لاستقبال الفنان صلاح عبد الله، وتلقي واجب العزاء.

وكان الفنان صلاح عبد الله نعى وفاة طلعت زكريا، بآيات شعرية وكلمات مؤثرة عبر حسابه على «إنستجرام»: «دفنوه يا صاحبي خلاص والتالتة تابتة، ما هو مات ورجع قبل كدا مرتين».

وكان الفنان طلعت زكريا، توفى الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 59 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

وولد الفنان الراحل في 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وفي سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ، ما أدى لدخوله في غيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا، قبل نقله صباح أمس إلى المستشفى لوضعه تحت الرعاية الطبية الخاصة، لتصعد روحه إلى بارئها عصرًا.

وللفنان الراحل العديد من الأعمال السينمائية الناجحة، منها "طباخ الرئيس، أبو علي، سيد العاطفي، حرامية في كي جي تو، حركم يم كريم، مسرحية ليلة زفاف المرحوم، بابا جاب موز" وغيرها