قال سمير منيع، رئيس لجنة السياحة بشرم الشيخ، إن استقبال وزارة السياحة لرحلات مباشرة من العاصمة السويدية ستوكهولم، بمطار شرم الشيخ أمر يعود لكون مصر الدولة الآمنة الوحيدة في المنطقة العربية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم على فضائية "DMC"، أن هناك مشكلات عدة في أكثر من دولة؛ بينما تظل مصر هي واحة الأمان في منطقة الشرق الأوسط، موضحا أن مصر قد اهتمت باستقطاب السياح من دول شرق أوروبا حتى حققت من خلالها وحدها زيادة قدرت بنسبة 55% من نسبة السياحة المصرية؛ بخلاف اهتمام الدولة بعدد كبير من الدول الأوروبية الأخرى.

وأكد رئيس لجنة السياحة بشرم الشيخ، أن القيادة السياسية قامت بمجهودات عديدة في البنية التحتية والتنوع بالمجال السياحي: "ركزنا على السياحة الدينية بسانت كاترين، والسياحة التاريخية في شرم الشيخ هتشتغل قريبا"، مشيرا إلى أن الدولة قد قامت بمجهودات كبيرة لتطوير البنية التحتية لشرم الشيخ وكان آخرها تقليل عدد ساعات السفر من الساحل الشمالي لمدينة السلام لـ4 ساعات فقط "هنرجع تاني وشرم الشيخ هتبقى أول مدينة سياحية عالمية".