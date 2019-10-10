استقبل مطار شرم الشيخ الدولي أول رحلة طيران مباشرة قادمة من العاصمة السويدية ستوكهولم، تقل على متنها 177 مسافرا بمعدل امتلاء كامل، بعد توقف للطيران المباشر من السويد لمدينة شرم الشيخ لمدة دامت 8 سنين و8 أشهر.

من جانبها، رحبت وزيرة السياحة بوصول الرحلة التي تبشر بعودة السياحة السويدية، ويعكس رغبة السائحين السويديين في قضاء عطلاتهم في مدينة شرم الشيخ، مؤكدة أهمية السياحة الاسكندنافية من دول السويد والنرويج والدنمارك بالنسبة لمصر، إذ كان يصل لمصر نحو ربع مليون سائح سنويا من هذه الأسواق، كما أنّ الحركة السياحة من الدول الاسكندنافية بدأت تستعيد عافيتها خاصة من السويد.

وأشارت الوزيرة إلى برنامج تحفيز الطيران الجديد الذي ساهم بشكل كبير فى زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من العديد من الأسواق، من خلال تشغيل مسارات خطوط جوية وتنشيط الحركة في المطارات الإقليمية والمناطق السياحية المختلفة، والذي تستفيد منه عدد من الدول الاسكندنافية.

وأوضحت أنّ برنامج التحفيز الجديد يعطي حوافز إضافية تصاعدية كل 6 أشهر على الرحلات المحفزة، والوزارة أنهت جميع المستحقات المعلقة الخاصة ببرنامج تحفيز الطيران السابق والتي كانت مشكلة في الأعوام الماضية، ما أعاد المصداقية بين مُنظمي الرحلات والحكومة المصرية.

وأضافت الوزيرة أنّ استئناف خطوط طيران العديد من الدول إلى مصر يعكس النجاح الكبير الذي حققته الحملة الترويجية لمصر والتي اعتمدت فيها الوزارة على تحديث آليات الترويج، ما أبرزه تقرير منتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في السفر والسياحة لعام 2019 الذي صدر في سبتمبر الماضي، إذ تقدمت مصر من المركز الـ60 إلى المركز الـ5 في استراتيجية الترويج والتسويق السياحي، كما حققت مصر رابع أعلى نمو في الأداء عالميا في مؤشر تنافسية السفر والسياحة وفقا لهذا التقرير.

وتابعت الوزيرة أنّ مصر في موقع الصدارة على مستوى أفريقيا في التقرير الذي نشرته Bloom Consulting "بلوم للاستشارات" المتخصصة في تحليل وتقييم وتصنيف أداء الترويج السياحي للدول (العلامة التجارية للدول) في سبتمبر 2019، واحتلت مصر المركز الأول وذلك لأول مرة منذ عام 2013.

وأكدت أنّ الوزارة تسعى دائما إلى تنويع الأسواق المصدرة للسياحة وفتح أسواق سياحية جديدة، إلى جانب جذب مزيد من الحركة السياحة الوافدة من الأسواق التقليدية المصدرة للسياحة، ما يهدف اليه محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

يذكر أنّ الشركة الوطنية المالطية Air Malta أعلنت مؤخرا عودة رحلات الطيران المباشرة من مالطا إلى القاهرة بعد توقف رحلاتها إلى مصر لمدة 12 عاما، كما أعلنت شركة طيران ايبريا الإسبانية مؤخرا عزمها تسيير 4 رحلات طيران مباشرة أسبوعية بين العاصمة الإسبانية مدريد ومدينة القاهرة بدءا من يوم 2020.