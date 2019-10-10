تشهد نقابة الأطباء بالإسماعيلية، غدا الجمعة، انتخابات التجديد النصفي على مقعد النقيب والأعضاء، والتي تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة 5 عصرا، وتجرى أعمال فرز الصناديق وإعلان الفائزين بمقر النقابة.

وينافس على مقعد النقيب 4 مرشحين هم دكتور سعيد الشربيني، والذي يشغل منصب النقيب الحالي، ولمدة دورتين سابقتين، والدكتور سليمان القماش، والدكتور سمير غويبة، والدكتور نزيه أحمد رفعت.

فيما يتنافس على مستوى النقابة فوق السن 7 مترشحين هم الأطباء، أسامة الشربيني، وإيمان الطحاوي، وخالد عطوة، وسمير غويبة، وصالح الشامي، وعاطف السماك، ويسري توفيق.

ويتنافس على مستوى النقابة تحت السن 5 أطباء هم إبراهيم عوض، وأحمد سمير محمد، وعمر حسونة، ومحمد عبده، ومحمد مشالي.