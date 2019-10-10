استقبلت مدينة سانت كاترين اليوم عدد من الوزراء والمشاركين في احتفالية ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان التي تبدأ فعالياتها صباح غدا الجمعة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويرأس الملتقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء. ومن بين الوزراء الذين وصلوا سانت كاترين اليوم وزراء الهجرة والأوقاف والتموين والصحة والثقافة والشباب والرياضة والتنمية المحلية ورئيس المجلس الأعلى للإعلام وعدد من نواب البرلمان والفنانين والإعلاميين والصحفيين، وكان في استقبالهم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ومشايخ وقبائل سانت كاترين.

وشهد اليوم الوزراء وضيوف الملتقى احتفالية شعبية تم إقامتها برعاية وحضور محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة وكذلك فقرات فنية لأوركسترا وزارة الشباب والرياضة.

وقال اللواء خالد فودة إن الملتقى هذا العام تبدأ فعالياته الرسمية غدا الجمعة وحتى 12 أكتوبر وستتضمن الاحتفالية هذا العام زيارة دير سانت كاترين وعقد احتفالية شعبية فلكلورية كبرى من عدد من دول العالم مساء يوم الجمعة بمنطقة وادي الراحة بسانت كاترين.

وكان فودة قد قام بجولة تفقدية بسانت كاترين للوقوف على آخر استعدادات المدينة لاستقبال الضيوف المشاركين بالملتقى.

من جانبه قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وأحد المشاركين بالملتقى إن ما يقوم به اللواء خالد فودة من جهود وتطوير بمدينة سانت كاترين يضعها على خريطة السياحة العالمية فهي مدينة فريدة من نوعها وتحتاج لتسويق جيد وإقامة ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان.