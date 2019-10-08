استمرار أعمال تطوير سانت كاترين استعدادا لملتقى التسامح الديني

تستمر أعمال التطوير في مدينة سانت كاترين، استعدادا لانطلاق ملتقى سانت كاترين الخامس للتسامح الديني "هنا نصلي معا"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر المقبل، بحضور 7 وزراء و40 سفيرا وحوالي 400 شخصية عامة وعدد كبير من الشباب المصريين بالخارج والشباب الأجانب.

وقال اللواء طلعت عناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إنه جارٍ رصف الطبقة الأخيرة على طريق مطار سانت كاترين بطول 5 كيلومترات بتكلفة تصل إلى 15 مليون جنيه، كما جرى تطوير مطار سانت كاترين بتكلفة 8 ملايين جنيه، حيث جرى تطوير ممرات إقلاع وهبوط الطائرات وتطوير صالات الوصول والمغادرة وصالة كبار الزوار.

وأضاف رئيس المدينة أنه جرى الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير مدخل وادي الدير، بتكلفة تصل إلى 7.5 مليون جنيه، وتطوير منطقة وادي الراحة، بتكلفة 10 ملايين جنيه وتطوير مدخل المدينة ورفع كفاءة الأكمنة بمليون جنيه.

وأوضح أنه من المقرر أن يقوم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بوضع حجر الأساس، لإقامة مسجد على مساحة 5 آلاف متر مربع، يسع لألف مصلٍ وملحق به مجمع إسلامي كبير، بتكلفة تتعدى 25 مليون جنيه، على هامش احتفالية ملتقى الأديان.

وأشار إلى أن هذا المسجد سيكون على غرار مسجد الصحابة الذي جرى إنشاؤه بمدينة شرم الشيخ وسيعد إضافة جيدة للسياحة بالمدينة خاصة أن السياحة بها تعتمد بشكل كبير على السياحة الدينية.

وأكد أنه جار إقامة مسرح على مساحة 800 متر مربع بمنطقة وادي الراحة، لإقامة احتفالية ملتقى الأديان به وتقديم العروض الدينية المقرر عرضها خلال الاحتفالية.

كما جرى الانتهاء من ترميم وفرش استراحة الرئيس الراحل محمد أنور السادات وتحويلها إلى متحف ومزار تاريخي وسياحي تضم مقتنيات الرئيس الراحل أثناء اعتكافه بالمدينة وبعض المقتنيات الأخرى، ومن المقرر افتتاحها أيضا في احتفالية ملتقى الأديان.