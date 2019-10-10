رغم انتهاء مراسم عزاء الفنان طلعت زكريا، قبل قليل، وارتفاع الأدعية بالترحم على الفقيد، فإن الإعلامية رضوى الشربيني، والفنان حمادة هلال، حرصا على تقديم واجب العزاء في الراحل، في مسجد الحامدية الشاذلية، وسط التفاف أهالي المنطقة حولهم.

وكان الفنان طلعت زكريا، توفي الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز 59 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على أثرها أحد مستشفيات القاهرة.

وولد الفنان الراحل في 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وفي سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ، ما أدى لدخوله في غيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا، قبل نقله صباح أمس إلى المستشفى لوضعه تحت الرعاية الطبية الخاصة، لتصعد روحه إلى بارئها عصرًا.

وللفنان الراحل العديد من الأعمال السينمائية الناجحة، منها "طباخ الرئيس، أبو علي، سيد العاطفي، حرامية في كي جي تو، حركم يم كريم، مسرحية ليلة زفاف المرحوم، بابا جاب موز" وغيرها.