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متحدث البرلمان: أردوغان كاذب وسيحاكم على تسليح وتمويل وإيواء الإرهابيين

متحدث البرلمان: أردوغان كاذب وسيحاكم على تسليح وتمويل وإيواء الإرهابيين

ناقد: "مظهر" كان ضمن الضباط الأحرار.. واختار السينما لدورها التنويري

ناقد: "مظهر" كان ضمن الضباط الأحرار.. واختار السينما لدورها التنويري

"بأي ذنب قتلوا"..1311 سوريا حصدت أرواحهم آلة الموت التركية بأمر أردوغان

"بأي ذنب قتلوا"..1311 سوريا حصدت أرواحهم آلة الموت التركية بأمر أردوغان

صرح علمي كبير.. "الوطن" داخل أكاديمية النقل البحري بالعلمين الجديدة

صرح علمي كبير.. "الوطن" داخل أكاديمية النقل البحري بالعلمين الجديدة

أحمد عز : إنتاج "الممر" تخطى 55 مليون جنيه.. ومتحمس لتكرار التجربة

أحمد عز : إنتاج "الممر" تخطى 55 مليون جنيه.. ومتحمس لتكرار التجربة

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