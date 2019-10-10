شهدت مستشفي دمياط العام إجراء عملية تكميم المعدة بالمنظار لأول مرة مجانا بمستشفيات المحافظة حيث كانت تعاني المريضة من السمنة المفرطة بكتلة جسم تتعدي 42 كيلوجرام، أوتعاني من توقف التنفس أثناء النوم obstructive sleep apnea، ومشاكل في مفاصل الركبة والفقرات، وعدم القدرة على التحرك بسهولة لممارسة عملها كما فشلت في النزول في الوزن باتباع الأنظمة الغذائية

أجرى الجراحة الأطباء محمد شعبان ومحمد سمير، ومحمد رجب، ومحمد سعيد، استشاري التخدير، وبإشراف الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير المستشفى، والدكتور كمال بحيري، رئيس قسم الجراحة.