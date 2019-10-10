ضبطت مباحث مركز دمياط خلال حملة أمنية، ضمت العميد هشام رشاد رئيس مباحث المديرية والعقيد أحمد سلامة وكيل إدارة البحث، مسجل شقي خطر يدعى (م. ي. ع.- 30 عاما)، سبق اتهامه في عدة قضايا سلاح ومخدرات، مقيم بقرية الشعراء، بحوزته 12 كيلو جرام بانجو، وطبنجة 9 مم، و1300 جنيه، وهاتف محمول.

تحرر عن ذلك المحضر 9108 جنايات مركز دمياط، وجار استكمال الإجراءات الجنائية.

وتمكن العقيد علي عامر، رئيس مكتب مكافحة المخدرات في دمياط، من ضبط المدعو (م. أ.- 40 عاما- عاطل)، مقيم بقسم ثان دمياط، أثناء استقلال السيارة رقم "2348 ملاكي"، وبحوزته 30 كيلو بانجو ومبلغ مالي وهاتف محمول.

تحرر عن الواقعة المحضر 9470 جنايات قسم ثاني دمياط، وجار استكمال الإجراءات الجنائية.