وظائف "كول سنتر" للشباب بالهيئة القومية للإنتاج الحربي

أعلنت الهيئة القومية للإنتاج الحربي، اليوم، توافر عن وظائف شاغرة، لشغل وظيفة "كول سنتر"، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأوضحت "الهيئة" في بيانها أن الوظائف متاحة للشباب سواء من العاملين بشركات الهيئة أو خارجها.

شروط الوظائف

واشترطت "الهيئة" عددا من المواصفات التي يجب توافرها في المتقدم، وهي أن يكون الشاب حاصلا على مؤهل عال، وألا يزيد سنه عن 35 عاما، وأن يجيد التعامل مع الكمبيوتر.

المستندات المطلوبة

كما أوضح البيان الأوراق المطلوبة للتقديم وهي، السيرة ذاتية وشهادة الميلاد وكذا شهادة التخرج.

طريقة التقديم

يقوم المتقدم بإرسال جميع المستندات المطلوبة على الإيميل المخصص لذلك وهو callcenter.momp@gmail.com.

وحددت الهيئة يوم 20 أكتوبر 2019 كآخر موعد للتقديم، وأوضحت أنه لن يتم النظر لأي طلبات ترد بعد هذا التاريخ، كما سيتم الإخطار بموعد المقابلة عن طريق الصفحة الرسمية لوزارة الإنتاج الحربي المصرية.