سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، مساء الخميس، على حريق شب بالمستشفى الجامعي ببني سويف، وأسفر عن احتراق عدد من الكراسي والمقاعد بالطابق الثاني وبمنور المستشفى دون حدوث أي إصابات أو حالات وفيات.

تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من إدارة النجدة بالمديرية يفيد بنشوب حريق داخل المستشفى الجامعي، والذي وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية على رأس 3 سيارات إطفاء وإخماد الحريق، ومنع امتداده.

وتمكنت القوات من إخماد الحريق ومنع امتداده لخارج منور المستشفى إضافة إلى إجراء عمليات التبريد، وتوجيه قسم الأدلة الجنائية بالمديرية للوقوف على اسباب الحريق وملابساته.

كما توجه مدير الأمن إلى المستشفى لمتابعة عمليات التبريد والإطفاء، بالإضافة إلى تفقده غرف وعنابر المرضي وطمأنتهم بأن الحريق محدود ولا داعي للقلق وتم السيطرة عليه في حينها.

من جانبه قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إن حريقا محدودا نشب في مخزن للكهنة داخل منور المستشفى تسبب في دخان كثيف وتم السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية، ولا توجد خسائر بشرية او اصابات.

ووجه رئيس جامعة بني سويف الشكر لقوات الشرطة، والحماية المدنية ومدير أمن بني سويف لسرعة انتقالهم إلى المستشفى، والتعامل السريع مع الموقف.