حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي

تبدأ برج الأبراج ببرج الحمل وتنتهي ببرج الحوت، وترتبط توقعات الأبراج ارتباطا وثيقا بعالم الفلك، وتقدم "الوطن"، استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

اقتران القمر ونبتون في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للعزلة وعليك أن تنظم وتوضح أفكارك إذا أردت أن تكون مقنعا.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تحرّك بهدوء وفي حدود ما تسمح به طاقتك وقواك، وتذكر أن كل شيء يأخذ وقته ليتحقق فاصبر ولا تتعجل الأمور.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة سوسن بدر، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك نحو أن تتغير وتغير من حولك وتستفيد إذا ناقشت أفكارك ومشاريعك مع المخلصين.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط الوضع الفلكي يمنحك اليوم دفئا في علاقاتك الأسرية والعاطفية.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ساندي، ويوافق تاريخ ميلادها 22 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزل العمل ما يضع على عاتقك مسؤوليات كبيرة، ومع ذلك لا تضغط على من تعمل معهم وأمهلهم وقتهم.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بألا تتسرع اليوم في أقوالك ولا تنزلق في حوارات قد تؤدي لصدام.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء النجمة الأمريكية ماريلين مونرو، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بالقدرة على عمل تغيير جذري لنظم بالية.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

تبدو واثقا من نفسك ومن قدراتك وترى تأثيرك واضحا.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك لمناقشة أمور مادية وتمضي في الاتجاه الصحيح.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الشمس والمريخ في منزل العلاقات، يجعلانك أكثر انفتاحا وانطلاقا وقدرة على الإقناع بلطف.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك يثير أعصابك.. كن هادئا اليوم في عرض مطالبك لتكسب القضية.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا.. من المهم أن تضع في اعتبارك مشاعر الطرف الآخر وتجنب العناد.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام عبدالغفور، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الشمس والمريخ في برجك يدعمانك ويدفعانك للتعبير عن مشاعر إيجابية وتؤثر في الآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الصحة والعمل مما يدفعك اليوم لإعادة تنظيم أعمال مهنية أو منزلية وتبدو أكثر استعدادا للعطاء.

ومن مشاهير هذا البرج الهضبة عمرو دياب والذي يوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

اليوم يساعدك الوضع الفلكي على التجاوب والتفاهم مع من حولك بصورة أفضل.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك بأوقات عاطفية هانئة وإذا كنت خاليا فإن سهم كيوبيد قد يصيب قلبك أو تفرح بمستجدات.

ومن أشهر مواليد برج العقرب الفنان العالمي الحائز على جائزة الأوسكار ليوناردو دي كابريو والذي يوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وإذا واجهت خلافا أو استفزازا يجب أن تعتمد الصبر والمرونة.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق ويجب أن تحترس اليوم من النزاع والتمرد وكن متكتما وحذرا.

ومن مشاهير هذا البرج ميرفت أمين الذي يوافق تاريخ ميلادها 24 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثالث يمنحك قدرة على الإقناع والتفاوض وتعرف كيف تبرز مواهبك ويمكنك أن تتحرر من قيودك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في وضع داعم يمدانك بروح هادئة ويمنحانك جمالا في المظهر والجوهر وتتوافق جيدا مع من حولك.

ومن مشاهير برج الجدي الفنان كمال الشناوي الذي يوافق تاريخ ميلاده 26 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني يجعلك تتابع حالتك المادية وتركز على إدارة أموال أو أعمال، فقط عليك أن تراجع جيدا خطواتك تجنبا للوقوع في أخطاء.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد معاكسان وعليك أن تحافظ على هدوء أعصابك وأن تسيطر على انفعالاتك.

ومن مشاهير برج الدلو الفنان نجيب الريحاني الذي يوافق تاريخ ميلاده 21 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

تكلم اليوم عن نفسك بثقة وقوة، فالفلك يعمل لصالحك ويمدك باليقظة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر يقترن بنبتون في برجك ويمنحك سحرا وتألقا وقدرة على فرض إرادتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة تحية كاريوكا، ويوافق تاريخ ميلادها 22 فبراير.