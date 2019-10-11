قال الفنان أحمد عز، إن فيلم الممر بُذل فيه مجهودات كثيرة للغاية، ولكن لم يشعر أحد بالتعب أثناء العمل، مضيفًا: "أول ما الواحد بيلبس البدلة العسكرية بيحس بحاجة تانية خالص، بتحطني في مود تاني خالص وتحس إنك بتعمل حاجة جامدة أوي"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، على شاشة "DMC".

وردّ "عز" حول ما قيل عن تنفيذ جزء ثاني من العمل، قائلا: "نفسي أكرر التجربة دي تاني، بس الحاجات دي مينفعش أتكلم فيها غير لمّا هشام عبدالخالق منتج الممر يقول الأول لأنها ليها ترتيبات معينة، إحنا كلنا نتمنى دة، ومتحمس جدًا أنا وكل زملائي"، موضحًا أن الفنان إياد نصار أدى دوره على أكمل وجه.

وتابع: "تنفيذ الأعمال اللي زي دي مش سهلة خالص، فيه ناس قبل ما أبدأ تصوير الفيلم قالتلي يعني إنت هتروح تعمل فيلم عسكري يتعرض في العيد، دة العيد عاوز أفلام كوميدية، قالوا الفيلم هينجح آه بس مش هيحقق إيرادات، وكمان هيبقى ساعتين ونص"، موضحًا أن إنتاج الفيلم تخطى 55 مليون جنيه.