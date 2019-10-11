خبير علاقات دولية: أردوغان يخطط للاستيلاء على حقول الغاز والنفط بسوريا

يستهدف الجيش التركي السيطرة على ربع مساحة سوريا، خاصة مناطق حقول الغاز والنفط السورية وأكثر الأراضي السورية خصوبة، حسبما أكد الدكتور أيمن سمير، الخبير بالعلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مصر النهاردة"، الذي يُعرض على شاشة "الأولى" المصرية، موضحًا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لديه أطماع في الجزر اليونانية ويتدخل الآن بشكل سافر في سوريا.

وأشار "سمير"، إلى أن تركيا تعتبر مدينة الموصل العراقية جزءًا رئيسيًا من الدولة التركية ونفس الأمر ينطبق على بعض الجزر اليونانية، مشددًا على أنه كان على حلف الناتو أن يهدد أردوغان من العملية العسكرية في سوريا، لأن ما يقوم به يهدد الاستقرار في المنطقة، ولكن التراخي الأوروبي في التعامل مع التدخل التركي في سوريا، ينطلق من الخوف من قضية اللاجئين.

وأشار الخبير بالعلاقات الدولية، إلى أن الرئيس التركي يهدد أوروبا بفتح الحدود أمام اللاجئين للدخول إلى أوروبا، لكن أوروبا لديها الكثير من أوراق الضغط على أنقرة منها وقف بعض خطوط الطيران، وتقليل عدد السياح، وفرض بعض العقوبات الاقتصادية.