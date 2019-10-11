عاجل.. انفجار ناقلة نفط إيرانية بالقرب من البحر الأحمر

تعرضت ​ناقلة نفط​ تابعة لشركة ناقلات ​النفط​ الوطنية الإيرانية إلى حادث ​انفجار​ أصاب هیكل ​السفينة​.

وذكرت وكالة الطلبة الإيرانية، أن الانفجار وقع على بعد 60 ميلا من ميناء جدة السعودي في البحر الأحمر، وفقًا لـ"رويترز".