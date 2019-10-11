بالأسماء.. انطلاق انتخابات التجديد النصفي لـ"أطباء الإسكندرية" اليوم

تنطلق، اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الإسكندرية، بمركز شباب سموحة بجوار مستشفى سموحة الجامعي، من التاسعة صباحًا وتستمر حتى الخامسة مساءً، وذلك لاختيار النقيب ومجلس النقابة الفرعية بمشاركة 20 مرشحا، حيث تجرى عمليات التصويت والفرز تحت إشراف قضائي.

ويتنافس على مقعد رئيس النقابة الفرعية، مرشحان، هما: محمد فريد حمدي، وسعد جلال، و3 مقاعد عضوية فوق 15 سنة بمشاركة 10 مرشحين، هم: أميرة طهيو، سامح عرب، سوزان ثابت، ومحمد إبراهيم، محمد مصطفى، وأشرف شرشيرة، ومدحت أنور، وأحمد يوسف، كما يتنافس 8 مرشحين على 3 مقاعد عضوية تحت 15 سنة، من حسن عبدالرحمن، وأحمد موسى، وخالد عوض، وسوزان شرقاوي، وهبة رزق، وماجد نشأت، ورشا عيسى، حيث يتنافس 3 قوائم رئيسة هم؛ التقارب والمستقبل والاستقلال.

وأوضحت النقابة الفرعية لأطباء الإسكندرية برئاسة الدكتور محمد رفيق خليل، أن جميع الأطباء المقيدين في النقابة بموجب كارنيه النقابة والرقم القومي هم من لهم حق التصويت من خلال 24 لجنة انتخابية، حيث أن الناخب يستلم 7 استمارات، والمقسمة إلى 3 استمارات للنقابة الفرعية: الأولى لاختيار نقيب الإسكندرية، والثانية لاختيار 3 أعضاء للنقابة الفرعية فوق 15 سنة، والثالثة لاختيار 3 أعضاء للنقابة الفرعية أقل من 15 سنة، بالإضافة إلى 3 استمارات للنقابة العامة، فالأولى لاختيار النقيب العام لأطباء مصر، والثانية لاختيار 3 أعضاء للنقابة العامة فوق 15 سنة، والثالثة لاختيار 3 أعضاء للنقابة العامة أقل من 15 سنة، بجانب استمارة واحدة لممثل غرب الدلتا لاختيار عضو واحد فقط تحت 15 سنة.

وتابعت، أن الصوت يبطل في حالة اختيار عدد مخالف للمطلوب في أي من الاستمارات على حدة، ولا يبطل في الاستمارات الأخرى، موضحة أن الناخب إذ أخطأ في استمارة العضوية تحت السن فلا يبطل صوته في استمار فوق السن والنقيب.

وأكدت النقابة، أنها وضعت حلولا للحد من الازدحام، ومنع انتظار كبار السن للتصويت، حيث إن الدخول للتصويت يجرى من واقع رقم القيد في النقابة وبالتالي كبار السن أرقامهم بعيدة عن أرقام الأطباء الشباب مما يسهل عليهم الأمور، كما أن هناك شباب متطوعين سيكونوا متواجدين لمساعدة من يحتاج.