بعد إعلان بدء الدراسة.. تعرف على فرع جامعة الإسكندرية بتشاد

قررت جامعة الإسكندرية، بدء الدراسة الإثنين المقبل لطلاب الفرقة الثانية بكلية الطب البيطرى بفرعيها العربى والفرنسي لطلاب فرع الجامعة بأنجمينا- بدولة تشاد للعام الجامعى 2019-2020، على أن تبدأ الدراسة للطلاب المستجدين بالفرقة الأولى بكليتى الزراعة والطب البيطرى عقب انتهاء أعمال مكتب التنسيق بجامعة أنجمينا من تسجيل الطلاب الجدد وموافاة الفرع بأسماء الطلاب.

ويأتي ذلك نظرا لأن 40% من سكان تشاد على الأقل يعملون في حرفتي الزراعة والرى، وتنوع مصادر التنمية الزراعية حيث تقدر الثروة الحيوانية بحوالى 130 مليون رأس من الأبل والماشية والأغنام والماعز طبقا لآخر الإحصائيات المتوفرة، كذلك تمتلك تشاد مصادر للمياه تتمثل في بحيرة تشاد ونهري شارى ولوقون وعدد كبير من الوديان والبحيرات في كل أقاليم البلاد، علاوة على احتياطي هائل من المياه الجوفية والبترول.

وأشار الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، إلى أن الجامعة استشعرت أهمية التعاون بين البلدين، وخاصة في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني والرعاية البيطرية ودعما للعلاقات التاريخية ودور مصر الريادي بقارة أفريقيا فقد وافق مجلس جامعة الإسكندرية في جلسته بتاريخ 30 يناير 2007 على إنشاء فرع للجامعة بدولة تشاد ثم توقيع برتكول تعاون علمي مع جامعة إنجمينا في 30 أبريل 2007 إلى أن صدر القرار الجمهورى رقم 300 لعام 2009 بإنشاء فرع لجامعة الإسكندرية في العاصمة التشادية أنجمينا.

وأكد أنه تم صدور القرار الوزارى رقم 2460 بتاريخ 25 أغسطس 2010 بإصدار اللائحة الأساسية لفرع جامعة الأسكندرية بأنجمينا – دولة تشاد وبدأت الدراسة بالفعل فى العام الجامعى 2011/2012 بكليتى الزراعة والطب البيطرى، حيث جرى الاتفاق على أن تكون الأولوية لمنح الدرجات العلمية لمجالات الإنتاج الحيوانى والسمكى والداجنى والعلوم البيطرية عند الدراسة لأول مرة بنفس اللوائح التى تدرس بجامعة الإسكندرية.

ولفت إلى أن التعاون مع جامعة إنجمينا لم يقتصر على المرحلة الجامعية الأولى بل تعدى ذلك إلى عدد من المنح الدراسية لدراسة الماجستير بلغ عددها 8 منح حتى الآن لخريجي الفرع، بالإضافة إلى العديد من المنح التي قدمت لأبناء تشاد من غير خريجي الفرع سنويا، أيضا تم التقدم إلى أحد المشروعات البحثية الممولة من الاتحاد الأوروبي مع عدد من الجامعات الأفريقية من بينها جامعة أنجمينا.

وأضاف الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه تم تخريج الدفعة الأولى من كلية الزراعة عام 2016 وبلغ عدد الخريجين من الكليتين حتى نهاية عام 2018 مائة خريج منهم 34 مهندسا زراعيا بالقسم العربي، بالإضافة إلى 66 طبيبا بيطريا، 33 من القسم العربي و33 من القسم الفرنسي.

وأوضح الدكتور محمد بهي الدين محمد، المشرف العام على فرع الجامعة بأنجمينا، أنه ومع تطور الدراسة بالفرع والتعرف بدقة على طبيعة المجتمع التشادى واحتياجاته التنموية بناء على الخبرات المكتسبة خلال الفترة الماضية أصبح الأمر ملحا لأصدار لائحة جديدة لكلية الزراعة، وبالفعل تم تشكليل لجنة من الخبراء بكلية الزراعة ولجنة تطوير المناهج بالجامعة لإعداد مشروع لائحة جديدة استمرت بالعمل لمدة عام تقريبا إلى أن صدر القرار الوزارى رقم 3738 فى أغسطس الماضى باعتماد اللائحة على أن تطبق على الطلاب المستجدين بكلية الزراعة اعتبارا من العام الجامعى الحالي.

وأشار إلى أن الجامعة قدمت عددا من الدورات التدريبية في مجال التخطيط الاستراتيجى والإدارة بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس فى شهر يوليو الماضى لعدد خمس من أعضاء هيئة التدريس والقيادات الأكاديمية بجامعة أنجمينا، بالإضافة إلى تقديم منحة تدريبية بحثية لأحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة أنجمينا تم تنفيذها خلال شهر أغسطس الماضى بكلية الهندسة فى مجال الهندسة الكهربية.

وأكد أن التعاون شمل النشر العلمى للبحوث الأكاديمية بمجلات جامعة الإسكندرية ومنها مجلة كلية التربية، أيضا وللمرة الأولى وتنفيذا لاتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وكلية العلوم الصحية بجامعة أنجمينا سيتم ندب بعض أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب لتدريس مقررات الطب الشرعى والصيدلانيات لطلاب جامعة أنجمينا اعتبارا من منتصف نوفمبر المقبل.