قالت فرنسا، إن الاتحاد الأوروبي قد يبحث فرض عقوبات على تركيا، على خلفية القصف التركي لسوريا، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.

ويستهدف الجيش التركي المنتشر على طول الحدود التركية السورية، بالرصاص الحي، كل من يحاول الاقتراب من الحدود، دون أي تحذير، حيث أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عمليات إطلاق النار من قبل عناصر الجيش التركي تجري "بشكل يومي تقريبا".

ووثقت عدة منظمات حقوقية عمليات استهداف مدنيين من قبل حرس الحدود التركي، حيث نُشر تقرير حقوقي العام الماضي، أكد أن العديد من المدنيين الهاربين من الحرب والطامحين بدخول الأراضي التركية تعرضوا لإطلاق نار، ووقع منهم مصابون وقتلى، كما تم تهجير وتشريد عشرات آلاف المدنيين بسبب عمليات تركيا العسكرية "درع الفرات" و"غصن الزيتون".

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان في أحدث تقاريره الموثوقة والمُعتمدة دوليا، الخسائر البشرية في سوريا الناجمة عن قصف القوات التركية وطائراتها حتى الأمس، والتي بلغت 835 قتيلا مدنيا، هم: 539 رجلا وشابا، و180 طفلاً دون سن الثامنة عشر، و116 مواطنة فوق سن الـ 18.

كما بلغ تعداد الخسائر البشرية على يد حرس الحدود التركي بحق اللاجئين السوريين 408 قتلى مدنيين، هم: 296 رجلا وشابا و75 طفلا دون الثامنة عشر، و37 مواطنة فوق سن الـ 18.