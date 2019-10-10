عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوسط بين الأكراد وتركيا، مشددا على أن أمام الولايات المتحدة ثلاثة خيارات بشأن العملية العسكرية التركية شمالي سوريا، من بينها ضرب تركيا ماليا.

وأوضح ترامب في تغريدة عبر موقع التدونيات المصغرة (تويتر)، أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس أن الخيارات هي إرسال آلاف الجنود إلى المنطقة والانتصار عسكريا، أو ضرب تركيا ماليا وعبر العقوبات، أو التوسط لإبرام صفقة بين الأكراد وتركيا.

وأضاف أنه "تمت هزيمة تنظيم داعش الإرهابي بنسبة مئة في المئة، وليست لدينا أي قوات في المنطقة التي تتعرض للهجوم التركي في سوريا، لقد أدينا مهمتنا كاملة. وتركيا تهاجم الآن الأكراد، والطرفان كانا يتقاتلان منذ مائتي عام".

وقال ترامب إن الهجوم التركي "فكرة سيئة" لا يوافق عليها لكنه لا يريد وجود القوات الأمريكية في طريقه.