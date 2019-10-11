15 أكتوبر.. انطلاق مؤتمر مصر تستطيع بالتنمية والاستثمار

تنظم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، النسخة الخامسة من المؤتمر الوطني لعلماء وخبراء مصر، بعنوان "مصر تستطيع بالتنمية والاستثمار" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في مركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية.

واتخذت النسخة الخامسة لسلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، والتي تعقد بداية من 15 إلى 17 أكتوبر، من الاستثمار والتنمية، موضوعا أساسيا لها، وذلك تماشيا مع العناية الفائقة والرعاية الكاملة التي يوليها الرئيس للاستثمار والتنمية كدعائم أساسية لإعادة بناء مصر.

كما تركز تلك المؤتمرات على أهمية الاستثمار والتنمية لمصر في المرحلة الحالية، خاصة وأن هناك سباقًا محمومًا بين الاقتصادات الناشئة والدول النامية في المنطقة على جذب المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال ومنحهم ميزات وتسهيلات.