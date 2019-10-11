ابن كفر الشيخ بعد لقاء الرئيس: استمع لي وفخور بإحياء صناعة الكليم اليدوي

"مش متخيل ولا قادر أوصف فرحتي بوقوفي أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، كان حلمي أني أشوفه وأسلم عليه، رئيسنا اللي بنفتخر بيه، وكلماته الطيبة كانت بمثابة كلمات أب لأبنه"، بهذه الكلمات عبر رضا يوسف، أحد صناع الكليم والسجاد بمدينة فوه التابعة لمحافظة كفرالشيخ، عقب لقاء الرئيس في معرض تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية، الذي افتتحه الرئيس منذ أيام، والذي أقيم بتنظيم من جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقال يوسف، إن الرئيس السيسى وقف واستمع لشرحه حول إعادة إحياء الصناعة من جديد وكيفية فتح أسواق لتصدير الكليم لخارج مصر، مشيرا إلى زيادة نسبة الصادرات والأرباح خلال الفترة الماضية، فضلا عن زيادة فرص العمل، وأنه يشّغل نحو 300 سيدة بمعارضه بمدينة فوه، وأن المدينة معروفة عالميا بصناعة السجاد والكليم اليدوي، وحدث لها ركودا في المبيعات خلال الفترات الماضية لكنها مع إطلاق الرئيس مبادرات لإنقاذ الصناعات الوطنية، بدأت المهنة تستعيد أمجادها نسبيا.

وأضاف الشاب ابن مدينة فوه، أنه لأول مرة يستمع الرئيس للشباب حول مصير الصناعات، يتحاور معهم فى كيفية إنقاذها من الانقراض، ودعم التسويق من خلال الاشتراك في المعارض الدولية، موضحا أن الكليم والسجاد اليدوي، من أهم الحرف التراثية في مدينه فوه، وتشتهر بها منذ عشرات السنيين السابقه وتُعد مصدر للدخل القومي، مشيرا إلى أن الرئيس وعد المشاركين بالدعم المناسب في المرحلة القادمة.

تابع الشاب، أن عشرات الأشخاص عقب انتهاء زيارة الرئيس جاءوا إليه ليشاركوه فرحته باستماع الرئيس له، والتقطوا صورا تذكارية معه، مشيدين بصناعته وبالمسافة التي قطعها والتي تُقدر بنحو 300 كيلو مترا ليشارك فى المعرض".