أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، على إحترامه الشديد لأهالى برج البرلس البواسل، قائلاً " نفخر ونعتز بأهالينا فى البرلس وغير مسموح لأي شخص كائن ما كان أن يسئ لأحدهم فهم أصحاب الريادة وشركاء التنمية ورمزا للوطنية وفخرا لنا جميعا".

وأبدي المحافظ اعتذاره الشديد لما نشرته هذه الطبيبة من كلمات غير مسؤولة وغير منضبطة، وتابع المحافظ: تحسين المنظومة الطبية لأهالينا في برج البرلس من أولى اهتمامتنا كما تقوم الدولة بجهود حثيثة لتقديم الرعاية الطبية المتميزة لأهالينا في كفرالشيخ.

وأمر محافظ كفر الشيخ بإحالة واستدعاء الطبيبة " أ.ن " طبيبة إمتياز بمستشفى برج البرلس المركزي للتحقيق، وأكد، محافظ كفر الشيخ، أنه سيجري اتخاذ كافة الإجراءات، حال ثبوت أن الحساب الذي ينشر مثل هذه التدوينات خاص بها.

وكانت منشورات طبيبة أطفال بمستشفى البرلس المركزى، قد أثارت استياء أهالي المدينة، عقب نشرها تدوينات على موقع تويتر، تسيء للأهالي والسيدات، فرد الأهالي عليها بإطلاق هاشتاج، #عاوزين_حقنا_من_اداره_مستشفي_البرلس" وتفاعل معه المئات من أبناء المدينة، مطالبين بإقالتها من المستشفى، فضلا عن محاسبتها، كما قرر عددا من الأهالي بث فيديوهات لايف على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، يشرحون ماحدث ويطالبون بإقالة الطبيبة المسيئة.