"راجح قتل محمود".. أول صورة للمتهمين بقتل طالب الثانوية في المنوفية

تنشر "الوطن" الصور الأولى للمتهمين بقتل طالب الثانوي محمود محمد البنا في مدينة تلا بمحافظة المنوفية، أثناء وجودهم داخل محبسهم في سجن قسم شرطة مركز تلا.

ويظهر في الصور المتهمين الثلاثة "م.ا.ر" طالب بكلية التجارة جامعة السادات، و "ا.م.ع" طالب في الثانوي التجاري، و "م.ا" وشهرته "حماصه" طالب في الثانوي الزراع، مقيدين بالكلبشات وأمامهم أداة الجريمة التي جرى القتل بها وهي عبارة عن "مطواه".

كانت وحدة مباحث مركز شرطة تلا تمكنت بقيادة الرائد أحمد الشافعي رئيس المباحث، من إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة وقاموا بالإرشاد على المكان التي جرى وضع فيه أداة الجريمة "مطواه"، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة.

وكان مدير أمن المنوفية، اللواء محمد ناجي، تلقى إخطاراً بورود إشارة من مستشفى تلا المركزى بوصول «م. م. أ»، 18 سنة، طالب ثانوي، جثة هامدة، إثر إصابته بعدة طعنات في العنق والبطن.

وبسؤال شهود العيان، أكدوا أن الجاني ويدعى "راجح" أوقف فتاة تربطه علاقة عاطفية بها في شارع "الشهيد جودة" في "تلا" وأجبرها على تسليم هاتفها المحمول لوجود علاقة بينهما وشكه في تواصلها مع شخص آخر، ثم قام بضربها.

وأضاف الشهود أن المجني عليه علق على واقعة ضرب الفتاة، ونشر "بوست" على موقع "فيس بوك" ينتقد فيه الجاني، الذي قرر التربص به أثناء سيره في الشارع، وتعدى عليه بالضرب بمساعدة 2 من أصدقائه، ثم سدد له طعنات في البطن والرقبة، وتركوه غارقاً في دمائه وهربوا.

وقال مصدر أمني، إن المتهمين قاموا بضرب المجني عليه والاعتداء عليه بمطواه وإصابات بجروح نافذة في الوريد الفخذي الأيمن ، وجرح قطعي في الوجه 9 سم تحت العين، وجرح قطعي في جانب البطن من الناحية اليمني، وبعدها قاموا بالفرار من مكان الواقعة، مؤكدا أن المجني عليه كان يعرف المتهمين معرفة سطحية.