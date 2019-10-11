فتحت النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية بالمحافظات أبوابها منذ قليل، لاختيار النقيب العام والنقباء الفرعيين والتجديد النصفي لمجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية؛ والتي من المقرر أن تستمر 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى الخامسة بجميع محافظات مصر.

وتشهد تلك الانتخابات منافسة قوية بين 16 مرشحًا على مقعد نقيب الأطباء؛ و77 مرشحًا على مقعد العضوية بمجلس النقابة العامة التي يجرى عليها الانتخاب والبالغ عددها 12 مقعدًا.

وفيما يلي أماكن المقرات الانتخابية للأطباء بكل محافظة، وفق الموقع الرسمي لنقابة أطباء مصر:

القاهرة

النقابة العامة، 42 شارع القصر العيني

الجيزة

نادي الأطباء بشارع البحر الأعظم

بني سويف

مقر النادي الإجتماعي للأطباء

الفيوم

شارع الشهيد عطا الله

المنيا

شارع كورنيش النيل مدينة المنيا

أسيوط

نادي أعضاء هيئة التدريس حي شرق بجوار نادي المهندسين

سوهاج

نادي أتحاد المهن الطبية مدينة ناصر، أمام مستشفى سوهاج الجامعي

قنا

نادي نقابة التجاريين بقنا

الأقصر

مقر النقابة، 6 شارع القمر

أسوان

نادي اتحاد نقابات المهن الطبية شارع كورنيش النيل

الوادي الجديد

مدينة الخارجة، حي الأمل، شارع الشهيد طلعت السادات

الإسكندرية

داخل مركز شباب سموحة بجوار المعهد الديني

مرسى مطروح

مقر النقابة الفرعية بمطروح

البحيرة

دار الحكمة دمنهور، شارع النزهة بجوار مضرب الأرز

القليوبية

نادي بنها الرياضي

المنوفية

اتحاد نقابات المهن الطبية، شارع جمال عبد الناصر البحري

الغربية

مقر النقابة بالغربية 16 شارع صدقي

كفر الشيخ

مقر النقابة الفرعية، شارع الدستور

الشرقية

نادي المهن الطبية بالزقازيق

الدقهلية

نادي الأطباء بطلخا

الإسماعيلية

مقر النقابة شارع التنظيم و الإدارة

السويس

مقر النقابة بالمنطقة الترفيهية

بورسعيد

مقر النقابة بشارع 23 يوليو

دمياط

مقر النقابة مكتبة مصر العامة كورنيش النيل

شمال سينا

قاعة محاضرات وحدة الكلى بمستشفى العريش العام

البحر الأحمر

نقابة أطباء البحر الأحمر 8 تقسيم القضاة الكورنيش

جنوب سيناء

مستشفى الطور العام