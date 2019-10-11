أعلن بنك أبو ظبي الأول حاجته لشغل عدة وظائف شاغرة للعمل بفروع البنك.
واستمرار للخدمات التي تقدمها "الوطن"، وبشكل خاص خدمة الوظائف الشاغرة، نقدم فيما يلي الوظائف الشاغرة وشروط وطريقة التقديم:
AVP Enterprise Service Support
ويشترط في المتقدمين:
الحصول على درجة علمية مناسبة لطبيعة العمل
الخبرة 5 سنوات على الأقل في مجال العمل
إجادة مهارات التواصل
إجادة اللغة الإنجليزية
ويمكن التقدم للوظيفة من هنــــــــــــا.
Corporate Credit Analysis Manager
ويشترط في المتقدمين:
الحصول على درجة جامعية مناسبة لطبيعة العمل
خبرة سنتين على الأقل
إجادة اللغة الإنجليزية
ويمكن التقدم للوظيفة من هنـــــــــــا.