أعلنت قوات سوريا الديمقراطية مقتل 22 من مقاتليها، يومي الأربعاء والخميس، جراء العدوان التركي على شمالي سوريا، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل.

واندلع القتال في عدة مواقع على طول الحدود البالغ عرضها 120 كلم، حيث تتركز العمليات، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومسؤول عسكري كردي الخميس.

وبدأت تركيا، الأربعاء، عملية برّية وجوّية في شمال شرق سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية، التي دعمها الغرب في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وتعتبر أنقرة هذه الفصائل "إرهابية" نظرا لارتباطها بحزب العمال الكردستاني الذي خاض تمردا داخل الأراضي التركية.