سادت حالة من البهجة والشعور بروح النصر والكرامة بين طلاب جامعة المنيا، وذلك بعد مشاهدتهم لفيلم الممر الذي قررت إدارة الجامعة عرضه بالقاعة الكبرى بمركز الفنون والآداب والمؤتمرات بالجامعة، تزامنًا مع تنظيمها للعديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة في إطار مهرجان الأنشطة الطلابية الذي تُقيمه خلال شهر أكتوبر تحت شعار "العبور الجديد"

ويأتي المهرجان برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا وذلك تخليدًا لانتصارات حرب أكتوبر.

وقد أعلنت الجامعة عرضها لفيلم الممر للطلاب على مدار يومي الأربعاء والخميس الموافقين 10- 11 من أكتوبر الجاري، لتعزيز الانتماء للوطن، وتعريفهم بعظمة جيشهم المصري من خلال تجسيد أبطال فيلم الممر لقوة الجيش وقوة رجاله.

وخلال مشاهدة الفيلم تفاعل طلاب الجامعة مع لقطاته المؤثرة لصدق التعبير عنها من قبل نجوم العمل، وروح العزة التي قضت على هزيمة يونيو، وأحداثه التي دارت حول فترة حرب الاستنزاف المليئة بالأحداث الدرامية الهامة، والبطولات الكثيرة.