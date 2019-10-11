أصيب 7 مواطنين بإصابات متفرقة ما بين كسور وجروح، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي، بالقرب من منطقة رأس الحكمة، جميعهم من عائلة واحدة.

وأخطر اللواء رضا العمدة، مدير الأمن، بوقوع الحادث.

وانتقل رجال المباحث وشرطة تأمين الطرق إلى موقع الحادث، وجار التعرف على أسباب وملابسات وقوعه.

ونقلت سيارات الإسعاف، المصابين الـ 7 إلى مستشفى رأس الحكمة المركزي، وهم:

1- محمود عبد العزيز الدريني، 35 سنة، من المحلة الكبرى، مصابا باشتباه نزيف داخلي في المخ.

2- أسماء نجاح، 30 سنة، مصابة باشتباه كسر في الفخذ الأيمن.

3- شهد محمود عبد العزيز، 12 سنة، مصابة باشتباه كسر في الكتف الأيمن.

4- خديجة محمود عبد العزيز، 5 سنوات، مصابة باشتباه كسر في المفصل الفخذ الأيسر.

5- محمد محمود عبد العزيز، 7 سنوات، مصابا باشتباه كسر في الساعد الأيمن.

6- جنى رضا طلعت، 10 سنوات، مصابة باشتباه كسر في الرسغ الأيسر.

7- حبيبة محمود عبد العزيز، 13 سنة، مصابة باشتباه كسر في اليد اليسرى.

وتبين أن جميع المصابين من مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ، وجارى إستكمال الفحوصات الطبية وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة.