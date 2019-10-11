قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين في المنيا، إنه يجري الآن تنقية جميع بطاقات التموين لوصول الدعم لمستحقيه، ومن المقرر إعادة المحذوفين بالخطأ خلال أيام من تقديم التظلم إذا ثبت أحقيتهم للدعم، مؤكدا أنه جرى إثبات المواليد من عام 2006 حتى 2012.

جاء ذلك خلال لقاء نظمه مركز إعلام المنيا التابع للهيئة العامة للإستعلامات بالتعاون مع مجلس مدينة مطاي، تحت عنوان "قضايا التموين .. مشاكل وحلول"، وحضره محمد حلمي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، محمد حسين مدير مكتب المتابعة، أحمد عبد الباسط مفتش الرقابة التموينية.

ناقش اللقاء الذي أداره وليد الحيني مدير مركز الإعلام بالمنيا، وعمر نجاح، مشاكل المواطنين الخاصة ببطاقات التموين ووضع حلول جذرية لها.

كما أكد وكيل وزارة التموين، على أنه يجري التعامل والوقوف على مشاكل المواطنين باستمرار، والعمل على حلها في أقرب وقت، لافتا أن هناك توجيهات لجميع مكاتب التموين بالمحافظة لسماع مشاكل أصحاب بطاقات التموين وسرعة حلها.

وطالب محمد حسين مدير المتابعة، أصحاب البطاقات المحذوفة بالتوجه إلى مكاتب التموين، لتقديم التظلمات التي تُرسل على الفور للوزارة، لتعديل البيانات وإعادة المحذوف خلال أيام، مبينا أن هناك اجتماعات تعقد بشكل دوري لمتابعة شكاوي المواطنين.

وقال حسين"إن هناك رقابة دورية على المخابز للتأكد من مطابقة الخبز المنتج للمواصفات، ومن يخالف ذلك يقع تحت طائلة القانون شارحا دور المواطنين في الإبلاغ عن المخالفين.