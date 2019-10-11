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ضبط مسجل شقي بتهمة غسل 10 ملايين جنيه في الدقهلية

ضبط مسجل شقي بتهمة غسل 10 ملايين جنيه في الدقهلية

اتحرش بمراتي.. عاطل يطعن جاره بسكين في صدره بالجيزة

اتحرش بمراتي.. عاطل يطعن جاره بسكين في صدره بالجيزة

طقس السبت حار على القاهرة.. والعظمى تصل إلى 34 درجة

طقس السبت حار على القاهرة.. والعظمى تصل إلى 34 درجة

أوهمته بحملها.. ضبط سيدة حاولت شراء طفل لتحصل على 300 ألف جنيه من طليقها

أوهمته بحملها.. ضبط سيدة حاولت شراء طفل لتحصل على 300 ألف جنيه من طليقها

عضو اللجنة العليا لانتخابات الأطباء: نسبة المشاركة غير مسبوقة

عضو اللجنة العليا لانتخابات الأطباء: نسبة المشاركة غير مسبوقة

طلاب جامعة المنيا بعد مشاهدتهم لـ "الممر" .. جدد روح النصر والكرامة

طلاب جامعة المنيا بعد مشاهدتهم لـ "الممر" .. جدد روح النصر والكرامة

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"معاكسة البنات مش رجولة".. "محمود" يدفع حياته ثمنا للشهامة في المنوفية

بنك أبو ظبي الأول يعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط وطريقة التقديم

بنك أبو ظبي الأول يعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط وطريقة التقديم

"مافيا الأدوية الفاسدة" تحت الحصار

"مافيا الأدوية الفاسدة" تحت الحصار

"بمسيرة وهاشتاج على الجدران".. أهالي تلا يطالبون بحق محمود البنا: "راجح قاتل"

"بمسيرة وهاشتاج على الجدران".. أهالي تلا يطالبون بحق محمود البنا: "راجح قاتل"

 انتخابات الأطباء.. من يقود رجال المعاطف البيضاء اليوم؟

 انتخابات الأطباء.. من يقود رجال المعاطف البيضاء اليوم؟

زاهي حواس: الكشف عن أول منطقة صناعية فرعونية في «وادي القرود» بالأقصر تضم 30 ورشة

زاهي حواس: الكشف عن أول منطقة صناعية فرعونية في «وادي القرود» بالأقصر تضم 30 ورشة

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