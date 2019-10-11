أشاد وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محمد علي المقدشي، بالمواقف الأخوية للمملكة العربية السعودية، وما تقدمه من دعم لمساعدة بلاده في استعادة شعبها لدولته، التي انقلبت عليها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

ونوه المقدشي إلى تضحيات المملكة إلى جانب القوات المسلحة في بلاده في مواجهة الأخطار المُحدقة، وإفشال المساعي الرامية للعبث بأمن واستقرار اليمن والمنطقة.

جاء ذلك خلال ترأس وزير الدفاع بمدينة مأرب اجتماعًا موسعًا لرؤساء ومدراء هيئات ودوائر وزارة الدفاع اليمنية، ضم عددًا من قيادات الهيئات والدوائر.

وكرس اللقاء لمناقشة آليات تفعيل العمل الإداري والتنظيمي لهيئات ودوائر الوزارة والتنسيق فيما بينها، بما يسهم في إعادة بناء المؤسسات التابعة للجيش اليمني.

وأكد الوزير أن التحام هيئات ودوائر وزارة الدفاع في مأرب للمرة الأولى، يمثل إضافة نوعية في عملية إعادة بناء القوات المسلحة وتوحيد العمل الإداري، وتعزيز كفاءتها في تنفيذ المهام على المستوى والميداني.

وقال المقدشي، إن "مهمة الجيش هو الحفاظ على أمن البلاد بعيدًا عن الانتماءات الحزبية والمناطقية".

وحث الوزير على ضرورة الالتفاف تحت مظلة الشرعية والقضية اليمنية الجامعة والأهداف المنشودة لاستعادة وبناء الدولة وعودة المؤسسات الدستورية ورفع المعاناة عن الشعب اليمني التي جلبتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.