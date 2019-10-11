عضو اللجنة العليا لانتخابات الأطباء: نسبة المشاركة غير مسبوقة

قال محمد عبد الحميد، عضو اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، إن اللجنة لن تحسم نسبة المشاركة إلا بعد غلق باب التصويت، وبعد أن تصل نسبة المشاركة في النقابات الفرعية بالمحافظات حتى يمكن رصد النسبة العامة.

وأضاف محمد عبد الحميد، لـ"الوطن"، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الحالية غير مسبوقة ولاسيما أن هناك عدد كبير من المرشحين يحملون أفكار وبرامج متنوعة ومختلفة، مؤكدًا أن اللجنة العامة لم ترصد أي شكوى أو مخالفة انتخابية خلال عملية التصويت.

وأشار عبد الحميد، إلى أن العملية الانتخابية انطلقت في موعدها بجميع المحافظات تحت اشراف قضائي كامل دون رصد أي تأخير في فتح اللجان، متابعًا: اللجنة المخصصة لكبار السن تأتي في إطارها الطبيعي لأنهم الأقدم قيدًا بسجلات النقابة، ونحرص على توفير الراحة لكافة الأطباء من أجل الادلاء بأصواتهم بشفافية وحرية تامة.

وتابع: "سمحنا بدخول أوراق الدعايا الانتخابية للجان لكثرة عدد المرشحين حتى يستطيع الطبيب الناخب معرفة من سيمنحه الصوت الانتخابي"، مستطردًا: من المقرر أن يتم فرز الأصوات بعد غلق صناديق الاقتراع بمقرات اللجان في المحافظات، على أن تعلن نتائج النقابات الفرعية في نفس اليوم، بينما يتم إعلان نتيجة النقابة العامة فور وصول محاضر نتائج جميع الفرعيات بالمحافظات إلى اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات.

وكانت قد بدأت عملية الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، لاختيار النقيب العام، ورؤساء النقابات الفرعية، وأعضاء المجالس للفرعيات والنقابة العامة، وممثلي المناطق، حيث من المقرر أن يستمر التصويت من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.

وترشح 16 طبيبا على مقعد النقيب العام، و77 مرشحًا على مقعد العضوية بمجلس النقابة العامة التي يجرى عليها الانتخاب والبالغ عددها 12 مقعدًا، ويبلغ عدد الأطباء المسجلين بنقابة الأطباء 293 ألفا و588 طبيبًا، لكن من لهم حق التصويت وسددوا الاشتراكات ما يقرب من 200 ألف طبيب، وذلك في 27 مقر انتخابي على مستوى الجمهورية، حيث تخضع العملية الانتخابية لإشراف قضائي يشارك فيه 56 مستشارا من النيابة الإدارية.

ومن المقرر أن يتم فرز الأصوات بعد غلق صناديق الاقتراع بمقرات اللجان في المحافظات، على أن تعلن نتائج النقابات الفرعية في نفس اليوم، بينما يتم إعلان نتيجة النقابة العامة فور وصول محاضر نتائج جميع الفرعيات بالمحافظات إلى اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات.

ويتسلم الناخب سبع بطاقات انتخاب، كل بطاقة مدون بها أسماء جميع المرشحين على هذا المستوى، كالتالي:

- نقيب عام " اسم واحد"

- نقابة عامة أكثر من 15 سنة قيد"3 أسماء"

- نقابة عامة أقل من 15 سنة قيد "3 أسماء".

- قطاع جغرافي "اسم واحد".

- نقيب نقابة فرعية "اسم واحد".

- نقابة فرعية أكثر من 15 سنة قيد "اثنان فقط في جميع المحافظات، ماعدا الإسكندرية مطلوب ثلاثة، أما القاهرة فمطلوب أربعة".

- نقابة فرعية أقل من 15 سنة قيد " اثنان فقط في جميع المحافظات، ماعدا الإسكندرية مطلوب ثلاثة، أما القاهرة فمطلوب أربعة".

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات أنه يكون الصوت باطلا إذا انتخب عددا أكثر أو أقل من العدد المطلوب والموضح بكل بطاقة الانتخابية.

ويتنافس بالانتخابات 6 قوائم رئيسية وهي" الاستقلال، والمستقبل، والأمل والتقارب، وأطباء مصر، الحكماء"، ويترأس الدكتور حسين خيرى النقيب الحالي للأطباء، قائمة الاستقلال بترشحه نقيبا للمرة الثانية، بينما يترأس قائمة المستقبل، الدكتور أسامة عبد الحى، وكيل النقابة الحالي، على مقعد النقيب العام، أما قائمة التقارب، فيترشح على رأس القائمة الدكتور محمد نصر نقيب أطباء الجيزة وأستاذ جراحة القلب، على مقعد النقيب العام، والقائمة الرابعة، "أطباء مصر"، والتي يرأسها الدكتور أحمد رؤوف، أستاذ طب الأعصاب للأطفال، على مقعد النقيب العام، وأخيرا القائمة الخامسة، "الحكماء"، ويتزعمها الدكتور صلاح سلام، نقيب أطباء شمال سيناء، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، كنقيب عام للأطباء، ويتنافس الدكتور جمال شعبان بقائمة الأمل.

وشملت قائمة المرشحين على مقعد النقيب أيضا كل من: "الدكتور أبو المجد الهواري، والدكتور أحمد شوشة، والدكتورة أمنية إبراهيم، والدكتور على كامل، والدكتور محسن عماد الدين سالم، والدكتور محمد سالم، والدكتور محمد سلامة، والدكتور محمد شوكت الأخضر، والدكتور محمد عبد العاطي، والدكتور معتصم شريف، والدكتور هشام فتحي".