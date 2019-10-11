ترصد "الوطن" الإقبال على انتخابات التجديد النصفي لانتخابات نقابة الأطباء بـ3 محافظات في التقرير التالي:

حيث شهدت انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الأطباء، بمحافظة الفيوم، خلال الساعات القليلة الماضية، إقبال متوسط من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، بعد أن كان الإقبال ضعيف في بداية، اليوم، وتجرى الانتخابات بنادي المحافظة، وبدأت في التاسعة صباحا.

ويخوض المنافسة في هذه الانتخابات، على مقعد نقيب الأطباء الفرعية بالفيوم 3 مرشحين، وعلى مستوى النقابة أكثر من 15 سنة 5 مرشحين، وعلى مستوى النقابة أقل من 15 سنة 5 مرشحين.

أما في سوهاج فشهدت الانتخابات إقبالا متوسطا من الأعضاء منذ فتح اللجان، وسط تواجد أمني بمحيط نادي الاطباء، بكورنيش النيل الشرقي، مقر إجراء الانتخابات، وبإشراف قضائي كامل، وينافس علي مقعد نقيب أطباء سوهاج 3 مرشحين ، بالإضافة إلى 5 مرشحين تحت السن للنقابة الفرعية، و4 مرشحين فوق السن نقابة فرعية و3 على مقعد جنوب الصعيد و16 مرشحا على مقعد النقيب العام.

وفي بني سويف شهدت الساعات الأولى من التصويت انخفاض وإقبال ضعيف من قبل أعضاء الجمعية العمومية، ومن المتوقع زيادة الإقبال عقب فترة الظهيرة، ويخوض الانتخابات 4 مرشحين على مقعد النقيب الفرعي للمحافظة، وعلى مقعد فوق 15 عام 5 مرشحين، وعلى مقعد تحت السن 6 مرشحين.