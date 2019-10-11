توفي الدكتور سعيد اللاوندي خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، اليوم، عن عمر ناهز 64 عاما بعد صراع مع المرض، ومن المقرر أن تُشيّع جنازة "اللاوندي"، عصر اليوم، بمسقط رأسه بمدينة شربين في الدقهلية.

ولد اللاوندي في قرية المهندس التابعة لمدينة شربين بمحافظة الدقهلية، وتزوج من السوسيولوجية الدكتورة فاطمة الحصى ولديه ولدان، وأسس المركز المصري لحوار الثقافات في باريس، كما عمل كاتبًا صحفيا في الأهرام وخبيرا في العلاقات السياسية، وأستاذا محاضرا في جامعات مصر وسويسرا وبلجيكا، وقدم برامج سياسية وثقافية في إذاعتي مونتي كارلو والشروق وإبرونيوز.