تستعد اليابان لمواجهة الإعصار هاغيبيس، نهاية الأسبوع الجاري، ما أجبرها على تأجيل نشاطات رياضية، بينما دعت السلطات السكان إلى اتخاذ تدابير وقائية من أجل حماية أنفسهم من قوة العاصفة.

ووصفت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم، الإعصار بـ"القوي جدًا"، أي أقل بقليل من المستوى الأقصى الذي كانت أعلنت عنه الخميس عندما أشارت إلى أنه يعادل إعصارا من الفئة الخامسة.

وتوقعت الوكالة أن يقترب "هاغيبيس" من طوكيو، السبت، وتشير التوقعات الجوية إلى إمكانية هطول أمطار غزيرة، صباح السبت، مصحوبة برياح عاتية قد تبلغ سرعتها 216 كيلومترا في الساعة قبل ساعات قليلة من وصول الإعصار الذي سيضرب وسط اليابان وشرقها، المنطقة التي تضم أكبر عدد من السكان في البلاد.

وتتوقع وكالة الأرصاد الجوية رياحًا مفاجئة وعنيفة من السبت إلى الأحد في أجزاء كثيرة من البلاد.

وقال مسؤول في وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، خلال مؤتمر صحافي خاص بالسكان المعنيين بالإعصار هاغيبيس: "نطلب منكم اتخاذ تدابير وقائية"، قبل وصول الإعصار "من أجل حماية حياتك وحياة المقربين منكم".

ومن المتوقع هطول أمطار قياسية في بعض المناطق، قد تبلغ كميتها 500 ملم خلال 24 ساعة في منطقة طوكيو حتى 800 ملم في وسط البلاد، وفقًا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.